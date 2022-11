My Hero Academia 6x08, immagini e anteprima: gli studenti dello Yuei all'attacco

La guerra cominciata My Hero Academia Stagione 6 vede gli Heroes già all'angolo. Il risveglio di Tomura Shigaraki, il complotto di Dabi e la corsa di Gigantomachia hanno gettato la società degli eroi nello scompiglio. Il destino è ora nelle mani degli studenti del Liceo Yuei

In My Hero Academia 6x07 Shigaraki ha cominciato la sua battaglia in cerca del One For All. Endeavor, Eraserhead e gli altri non sembrano però in grado di impensierirlo. Sarà Midoriya, in quanto erede del One For All, a dover battere il suo alter-ego malvagio in possesso di All For One.

Dall'altra parte, Dabi, Toga e Mr. Compress si sono messi a cavallo di Gigantomachia, il quale ascoltando la voce del suo padrone si è messo in moto. L'avanzata del colossale villain è terribile e neppure Mt. Lady è riuscita a frenarla. Midnight, invece, in My Hero Academia 6x07 è rimasta vittima dell'esercito del Fronte di Liberazione del Paranormale.

Prima di morire, la professoressa è riuscita però a comunicare con Yaoyorozu, affidandole le sue ultime volontà. Per fermare Gigantomachia occorre farlo addormentare con una grande quantità di narcotico. Bloccare l'avanzata del villain è ora una responsabilità degli studenti delle Classi 1-A e 1-B del Liceo Yuei. Il futuro della società è nelle mani degli aspiranti eroi dell'accademia.