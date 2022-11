My Hero Academia 6x08: Kirishima ottiene il titolo di MVP per un incredibile salvataggio

I Villains sembrano essere in netto vantaggio nella guerra che si sta combattendo nelle prime fasi della sesta stagione di My Hero Academia. Il ritorno di Shigaraki sul campo di battaglia, e la forza distruttrice di Gigantomachia, sta mettendo a dura prova gli Heroes, i quali però riescono comunque ad essere protagonisti di salvataggi straordinari.

Precedentemente l’assalto da parte dei Pro Heroes al laboratorio del Dr. Garaki per interrompere il processo di potenziamento di Shigaraki e la successiva fuga dai Nomu sono costati la vita a Shield, che sfruttando i suoi poteri è riuscito a liberare Eraserhead dalla presa di un nemico. Stavolta, nell’episodio 6x08, ad effettuare un salvataggio a dir poco eroico è stato invece uno studente dello Yuei.

Gli alunni della 1-A e 1-B hanno unito le forze per fronteggiare la minaccia rappresentata da Gigantomachia, elaborando anche un piano per annichilirlo. Per fermarlo è però necessario farlo entrare in contatto con un potente sonnifero, e a lanciarsi verso il nemico è Ashido. Come potete però vedere dalla clip condivisa dalla pagina ufficiale dell’anime, Ashido rischia di essere travolta da Gigantomachia, solo per essere salvata all’ultimo secondo da Kirishima, eletto MVP dell’episodio.

Per finire vi lasciamo al video promozionale dell'episodio 6x09 di My Hero Academia in arrivo il 26 novembre 2022 su Crunchyroll.