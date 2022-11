My Hero Academia 6x08: lo stratagemma di Creatie e il coraggio di Red Riot

La guerra di My Hero Academia Stagione 6 procede nel verso peggiore per gli Heroes, che a un passo dall'essere sopraffatti ricorrono anche agli studenti del Liceo Yuei. Gli aspiranti eroi delle classi 1-A e 1-B sapranno distinguersi in battaglia, oppure verranno schiacciati come moscerini dai Villain?

Per cercare di fermare la corsa di Gigantomachia, che sta tentando di ricongiungersi con il suo padrone, in My Hero Academia 6x07 Midnight viene uccisa dagli sgherri del Fronte di Liberazione del Paranormale. Prima di morire, tuttavia, affida il piano che aveva escogitato ai suoi studenti. Creatie ha il compito di far addormentare Machia con del narcotizzante da lei creato.

Decisi a portare a compimento la volontà della loro insegnante, gli studenti dello Yuei collaborano sfruttando i loro Quirk per preparare una trappola in attesa del passaggio del colossale villain. Il piano escogitato da Yaoyorozu pare funzionare, con Gigantomachia che cade in ginocchio. Tuttavia, quando il villain decide di spazzare via quelle formiche che ostacolano la sua corsa, liberandosi anche della morsa che Mount Lady porta avanti da My Hero Academia 6x07, il fallimento è dietro l'angolo. È dunque Red Riot che con grande coraggio riesce a far ingerire per via orale del narcotico a Gigantomachia.

Nello stesso frangente, a Jaku si combatte per cercare di fermare la frenesia di Tomura Shigaraki. Nonostante gli sforzi congiunti di Deku, Gran Torino, ferito gravemente a una gamba, Ryukyu ed Endeavor, il villain riesce a indirizzare uno dei proiettili creati da Overhaul verso Eraserhead, l'unico a impedire la sua ascesa.