My Hero Academia 6x08 trailer e data di uscita: gli studenti vanno Plus Ultra

Tomura Shigaraki si è risvegliato. Con un distruttivo attacco, ha disintegrato tramite il Decay tutto il laboratorio e l'ospedale, lasciando soltanto morte e devastazione nei dintorni. Adesso il villain di My Hero Academia ha come obiettivo One for All, ovvero Izuku Midoriya, dato che il quirk è detenuto da lui.

Mentre Tomura Shigaraki si dà da fare contro Endeavor, c'è anche l'altro campo di battaglia molto attivo. Il risveglio di Gigantomachia ha sparigliato le carte in tavola, mettendo in grave pericolo tutti gli eroi, sia i professionisti che i più giovani. C'è chi ha già subito un duro colpo, ma adesso è il tempo del contrattacco.

Il trailer di My Hero Academia 6x08 si concentra principalmente sul campo di battaglia di Gigantomachia. Ai ragazzi della Yuei viene affidato l'importantissimo compito di tentare di fermare il gigante, compito da effettuare in pochissimi secondi. A prendere le redini della situazione quindi ci sono i ragazzi della Yuei, sia della 1-A che della 1-B, che preparano un piano e usano tutte le loro forze per tentare di lanciare qualcosa nella bocca di Gigantomachia. Intanto però anche Bakugo e Deku si muovono per affrontare Shigaraki.

My Hero Academia 6x08 verrà pubblicato su Crunchyroll il prossimo sabato, il 19 novembre 2022.