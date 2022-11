My Hero Academia 6x09, animazioni sottotono? Il web insoddisfatto del nuovo episodio

Per i lettori del manga di My Hero Academia e che stanno seguendo parallelamente l'adattamento anime il nuovo episodio doveva essere tra i più entusiasmanti, tuttavia gli spettatori non sembrano essere rimasti piacevolmente coinvolti dal comparto tecnico messo in campo da Studio BONES.

Da qualche stagione a questa parte BONES ha iniziato ad affrontare sempre più critiche sul comparto tecnico che, a detta della community, avrebbe perso quel dinamismo delle prime serie. L'argomento è infatti nuovamente tornato in auge dopo l'uscita dell'episodio 9 di My Hero Academia 6, che doveva segnare la rivalsa di Kacchan, in cui abbiamo assistito allo scontro tra Deku e Shigaraki.

Il loro combattimento, che si doveva preannunciare epico proprio come Kohei Horikoshi l'ha rappresentato nel manga, è stato giudicato dal web come 'sottotono' rispetto ai precedenti episodi sul fronte delle animazioni. In molti non hanno potuto fare a meno di paragonare le scene con la controparte cartacea che evidenziavano le differenze tra le idee dell'autore e quelle manifestate da Studio BONES.

Anche voi siete rimasti spiacevolmente colpiti dalle animazioni del nuovo episodio o ritenete che queste facciano parte della media qualitativa della stagione 6? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.