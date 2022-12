My Hero Academia 6x09: l'eroica ascesa di Katsuki Bakugo

La guerra di My Hero Academia Stagione 6 si è ormai trasformata in un inferno per la società degli eroi. Se dapprima gli Heroes sembravano essere riusciti a cogliere di sorpresa i nemici e a infliggere colpi fatali, un solo momento ha cambiato le sorti della battaglia. Il risveglio di Shigaraki ha portato alla ribalta dei Villain.

Dal preciso istante in cui ha riaperto gli occhi Tomura Shigaraki, per la Hero Society è cominciato un rapido declino. Non solo il Villain ha portato morte e distruzione nei suoi dintorni, ma ha anche permesso ai suoi alleati di contrattaccare. A Gunga, infatti, il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale è riuscito a difendersi dall'assalto degli eroi grazie alle mosse di Dabi e Gigantomachia. Lo stratagemma di Creatie in My Hero Academia 6x08 sembra essere fallito e Machia ha ricominciato la sua corsa verso il suo padrone.

Tornati a Jaku, in My Hero Academia 6x09 vediamo Eraserhead recidersi la gamba per evitare di perdere per sempre il suo Quirk. A questo intrepido gesto ha reagito anche Shigaraki, che ha portato un ulteriore attacco che ha ferito il professor Aizawa a un occhio. Se non fosse stato per l'intervento di Deku, Eraserhead sarebbe morto per mano di Tomura.

Senza più il Quirk cancellazione di Eraserhead, ora Tomura può scatenare il suo pieno potenziale. Midoriya, tuttavia, si accorge che proprio come accadde a lui quando ricevette il One For All, il corpo di Tomura non riesce ancora a sopportare il peso di All For One. Deku ha dunque pochi minuti per finire il suo avversario.

Risvegliato il Quirk del settimo, il Galleggiamento, Deku comincia una battaglia aerea solitaria con il villain. Tuttavia, i numerosi Smash pare non sortiscano effetto, con la rigenerazione di Shigaraki che prende il sopravvento. A quel punto, allora, interviene Kacchan, con l'aiuto di Endeavor e Shoto.

Quando Endeavor carbonizza Tomura, il corpo del villain cede il posto a All For One. Egli, che conosce alla perfezione il suo Quirk, in un solo attimo trafigge il Numero Uno e Bakugo, intervenuto per salvare l'amico Deku.