My Hero Academia 6x09: l'eroismo di Bakugo in un salvataggio in extremis

Nei primi episodi della sesta stagione di My Hero Academia gli studenti della classe 1-A hanno dovuto affrontare delle sfide e situazioni ben oltre la loro preparazione. Al fianco di eroi professionisti Deku e compagni stanno cercando di sventare la minaccia dei Villains, ma i minuti finali del nono episodio potrebbero comportare un’altra perdita.

Deku e Bakugo sono riusciti a raggiungere il campo di battaglia con un’entrata in scena a dir poco spettacolare per salvare il professor Aizawa dall’attacco diretto di Shigaraki. Una decisione eroica ma che ha avvicinato Shigaraki al proprio obiettivo: Midoriya e il One For All. Purtroppo il livello di potenza raggiunto dal Villain è superiore a quanto possono sperare di fare i protagonisti, eppure Bakugo agisce quasi in maniera automatica per proteggere Midoriya.

Per fronteggiare Shigaraki, Deku ha cercato di superare costantemente i propri limiti, attivando continuamente il One For All e provocando delle pesanti lesioni al suo corpo. Osservando la strategia del compagno, Bakugo comprende che Shigaraki potrebbe sfruttare qualsiasi finestra o momento per privare il protagonista del Quirk. Per questo motivo, quando Shigaraki lancia l’ennesimo attacco a Deku, Bakugo si lancia verso l’amico, spostandolo in tempo e venendo investito dal colpo, come potete vedere nella clip riportata in calce.

Un gesto incredibile, che dimostra quanto Bakugo sia maturato e di come prenda sul serio il destino di Deku e l’essere un eroe. Per finire ricordiamo che la qualità delle animazioni sta facendo discutere la community, e vi lasciamo al trailer dell'episodio 6x10 di My Hero Academia.