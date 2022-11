My Hero Academia 6x09, immagini e anteprima: la rivalsa di Kacchan

La guerra tra eroi e villain di My Hero Academia Stagione 6 è in una fase di stallo. Se da una parte gli Heroes sono riusciti a strappare un apparente vittoria, dall'altra parte il leader della fazione criminale sembra implacabile. Verso dove pende l'ago della bilancia?

Il piano escogitato da Creatie in My Hero Academia 6x08 è andato in porto grazie al coraggio di Red Riot e alla collaborazione tra tutti i giovani studenti del Liceo Yuei. Nonostante le fiamme ardenti di Dabi e la forza assoluta di Gigantomachia, Kirishima è riuscito a far ingerire del narcotico al colosso.

Stando le aspettative di Yaoyorozu, Gigantomachia dovrebbe cadere in un lungo sonno e la sua corsa distruttiva verso il suo padrone dovrebbe interrompersi. La quantità di narcotico ingerito potrebbe però risultare insufficiente. Non bisogna nemmeno scordarsi che sulle spalle del gigantesco criminale si nascondono i membri dell'Unione dei Villain. Gli studenti dello Yuei sono ancora in grave pericolo.

A Jaku, invece, nessuno è riuscito a dimostrarsi all'altezza di Tomura Shigaraki. L'erede di All For One ha ferito gravemente Gran Torino a una gamba, ma ancora più terribile in My Hero Academia 6x08 è riuscito a colpire Eraserhead con un proiettile annulla Quirk. Senza la cancellazione del Professor Aizawa, ora Shigaraki può scatenare il suo pieno potenziale. Toccherà a Katsuki Bakugo e a Izuku Midoriya e al suo One For All il compito di fermare il principe dei villain.