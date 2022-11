My Hero Academia 6x09, ecco la key visual dell'episodio che celebra Bakugo

L'ultimo episodio di My Hero Academia ha regalato moltissime emozioni ai fan. Nonostante il web sia rimasto insoddisfatto delle animazioni in My Hero Academia 6x09, è innegabile che la puntata abbia saputo approfondire molto bene i retroscena legati al personaggio di Bakugo e al suo rapporto conflittuale con Deku.

Katsuki Bakugo è stato compagno di scuola di Deku sin dall'asilo, non ricambiando però la sua amicizia. Il giovane Midoriya era sempre pronto ad aiutare Bakugo, ignorando anche il fatto che l'altro non perdeva mai occasione di deriderlo o bullizzarlo in pubblico senza farsi troppi problemi. La crescita umana di Bakugo nel corso delle 6 stagioni di My Hero Academia ha portato infine l'eroe ad apprezzare Midoriya e la sua forza, portandolo a un gesto davvero eroico nell'ultimo episodio.

In My Hero Academia 6x09 Bakugo ha infatti salvato in extremis Deku, subendo un colpo forse mortale da Shigaraki Tomura. Per celebrare l'eroe esplosivo, studio BONES ha deciso di realizzare una key visual a lui dedicata, che potete vedere nel tweet di @heroaca_anime in fondo a questa notizia. Nell'artwork Bakugo guarda il guanto del suo completo da eroe con fare dubbioso ma convinto, con la probabile intenzione di migliorare le sue armi.

Avete apprezzato l'evoluzione di Bakugo in My Hero Academia? Quale pensate sarà il suo destino nel prossimo episodio della serie?