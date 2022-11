My Hero Academia 6x09: Shigaraki ha messo fine alla carriera di quel professionista?

La sesta stagione di My Hero Academia ha raggiunto un importante punto di svolta. Gli Heroes sembrano ormai sul punto di essere sopraffatti, con Shigaraki dotato di poteri incontrastabili e Gigantomachia impegnato in una corsa irrefrenabile. La situazione peggiora ulteriormente quando quell'Hero viene gravemente ferito.

Tomura Shigaraki non ha ancora potuto esibire il reale potere di All For One a causa di Eraserhead e del suo Quirk di annullamento. Conscio di ciò, il principe dei villain si è gettato a capofitto contro il Professor Aizawa, che però è stato protetto dall'unione di diversi Heroes, compreso Midoriya. Tuttavia, nemmeno ciò è bastato, con Shigaraki che è infine riuscito a indirizzare uno dei proiettili di Overhaul a Eraserhead.

In My Hero Academia 6x09 Aizawa viene colpito a una gamba, e di lì a breve il potere del proiettile si espanderà fino a tutto il corpo, cancellando per sempre l'Unicità dell'eroe. Senza rimuginarci troppo, Eraserhead reagisce prontamente tagliandosi una gamba, così da impedire al proiettile di fluire e di estendersi al suo interno.

Eraserhead non è però l'unico ad avere i riflessi pronti. Approfittando della situazione confusionaria, Shigaraki continua la sua caccia, facendosi sotto all'eroe. Quando finalmente riesce a mettere le mani sul suo volto, Deku riesce però a intercettarlo e ad allontanarlo dal suo professore. Midoriya combatterà al 100% della sua forza sfruttando la rabbia che pervade il suo corpo, ma Eraserhead ha comunque appena perso un occhio e una gamba. L'amato eroe di My Hero Academia dovrà dire addio alla sua carriera? Le animazioni di My Hero Academia 6 risultano sottotono, ma la stagione sta regalando momenti indimenticabili agli spettatori.