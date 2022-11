My Hero Academia 6x09 trailer e data di uscita: sentimenti che esplodono

La guerra è completamente cambiata da quando Tomura Shigaraki si è risvegliato. Il laboratorio del dottor Garaki nelle profondità dell'ospedale è stato completamente distrutto, così come la struttura e tutta l'area circostante. Il potere Decadimento non ha eguali e così gli eroi di My Hero Academia sono finiti nei guai.

Endeavor è riuscito a tenere testa a Shigaraki, ma da solo non può comunque fare molto, considerata la nuova forza sviluppata dal cattivo. E mentre gli altri ragazzi della Yuei cercano di fermare Gigantomachia, sul campo di battaglia di Jaku sono altri due protagonisti che entrano in azione.

È da qualche episodio che Deku e Bakugo sono in sinergia tra loro e ora entrambi sono scesi in battaglia contro Shigaraki. Il trailer di My Hero Academia 6x09 però fa risaltare principalmente il protagonista, con Deku che si scaglia più e più volte contro un Tomura Shigaraki sempre sorridente e in grado di riprendersi dai continuo attacchi. Però lì vicino c'è Bakugo che guarda la situazione, che pensa e ripensa al passato ma anche ad alcuni discorsi con All Might. E sembra che in lui stia per scattare l'esplosione più forte.

My Hero Academia 6x09 si intitolerà "Katsuki Bakugo: Rising" e uscirà sabato 26 novembre 2022 su Crunchyroll.