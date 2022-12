My Hero Academia 6x10: una folle avversaria per la giovane Uravity

Le prime fasi del conflitto tra Heroes e Villains sono state caratterizzate da ingenti perdite per entrambi i fronti. Mentre continua il confronto diretto tra One For All e All For One, nell’episodio 6x10 di My Hero Academia è stata preannunciata una battaglia marginale ma potenzialmente più brutale con protagonista Uravity.

Ochaco Uraraka e alcuni dei suoi compagni della classe 1-A sono stati impegnati ad allontanare e mettere al sicuro i civili dalla distruzione provocata dalla guerra e dall’arrivo di Gigantomachia sul campo di battaglia. Nel momento in cui Deku e Shigaraki danno sfoggio delle loro impressionati capacità, un’anziana signora si avvicina ad Uraraka, chiedendole di seguirla perché ha bisogno di aiuto.

La donna è in realtà Himiko Toga, che grazie al suo Quirk Trasformazione è riuscita a separare Uraraka dal resto del gruppo per poterle chiedere una cosa assai bizzarra. Assalendo l’eroina e puntandole un coltello alla gola, Toga vuole sapere cosa significa essere un Hero. La Villain si è sempre dimostrata un personaggio molto singolare, con una personalità imprevedibile e una visione del mondo contorta. Aspetti che la rendono a tutti gli effetti una delle più grandi minacce del Fronte di Liberazione del Paranormale.

Voi cosa ne pensate dell’improvviso confronto tra Uraraka e Toga? Chi avrà la meglio? Ditecelo nei commenti. Ecco il trailer dell'episodio 6x11 di My Hero Academia, in arrivo sabato 10 dicembre 2022 su Crunchyroll.