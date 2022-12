My Hero Academia 6x10: un giovane Villain guadagna il titolo di MVP

L’intensità delle battaglie che stanno caratterizzando la sesta stagione di My Hero Academia ha portato a scene memorabili, in cui sia Heroes e Villains hanno svolto un ruolo decisivo. Alcuni tra di loro si sono addirittura meritati il titolo di MVP, come una giovane e inquietante antagonista nell’episodio più recente.

Dopo Shield, Pro Hero che in punto di morte ha salvato il collega Eraserhead dalla presa di un Nomu, e Kirishima che è riuscito a salvare Ashido dalla devastazione di Gigantomachia, a guadagnare il riconoscimento di MVP stavolta è stata Himiko Toga. Il tradimento di Hawks e l’uccisione di Twice, Villain che aveva permesso al Pro Hero di compiere la sua missione di infiltrazione tra le fila nemiche, ha profondamente segnato Toga, che nutrendo un immenso rancore nei confronti degli eroi decide di scoprire più da vicino cosa li fa agire in quel modo.

Riflettendo sulla morte di Twice, Toga inizia a domandarsi il motivo per cui delle persone chiamate eroi agiscano in quel modo, e per questo si dirige sul campo di battaglia con la speranza di scoprirlo. Si tratta di un momento toccante, in cui la ragazza rivive l’addio dell’amico, e per questo, come potete anche vedere dal video riportato in cima è stata eletta MVP dell’episodio 123, decimo della sesta stagione dell’anime.

In conclusione, ricordiamo che Toga ha assalito Ochaco Uraraka per comprendere meglio gli Heroes, e vi lasciamo al trailer dell’episodio 6x11 di My Hero Academia.