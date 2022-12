My Hero Academia 6x10, immagini e anteprima: lo scontro per il One For All

Gli Heroes sono a un passo dalla sconfitta. La guerra di My Hero Academia Stagione 6 è nelle mani dei villain, che si trovano in vantaggio su entrambi i fronti del campo di battaglia. Se da una parte nessuno riesce a frenare la corsa di Gigantomachia, dall'altra All For One ha ottenuto un nuovo corpo.

La società degli eroi ha subito il definitivo colpo di grazia in My Hero Academia 6x09. Dopo aver ferito gravemente Gran Torino a una gamba, Tomura Shigaraki ha rivolto i suoi colpi su Eraserhead, colui che lo stava tenendo a freno. Colpito da uno dei proiettili sviluppati dalo Shie Hassaikai di Overhaul, Aizawa è stato costretto a tagliarsi una gamba nel tentativo di non perdere il suo Quirk. Tuttavia, Shigaraki gli ha prontamente strappato un occhio.

Senza più il potere di Eraserhead, gli Heroes devono ora affrontare la forza micidiale dell'All For One di Shigaraki. Prima che il corpo del villain si abitui a quel nuovo potere, tuttavia, ci vorrà ancora del tempo, minuti preziosi che Deku sfrutta per infliggere i suoi colpi più tremendi.

Nemmeno il contributo di Endeavor è però stato sufficiente. Carbonizzato vivo, il corpo di Tomura Shigaraki è stato preso in prestito da All For One, che ora abita nel suo animo. Padrone del Quirk, All For One ha trafitto il Number One e Bakugo con una delle sue molteplici Unicità. E ora cosa succederà?

Il suo migliore amico è stato colpito a morte e Deku si è lasciato sopraffare dalla rabbia. Il combattimento con All For One avverrà nel mondo onirico di One For All. La battaglia proseguirà con l'uscita di My Hero Academia 6x10.