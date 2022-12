My Hero Academia 6x10: all'interno del One For All

La guerra tra Heroes e Villain cominciata in My Hero Academia Stagione 6 ha portato al confronto diretto tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki, coloro che attualmente portano avanti l'eterna battaglia tra One For All e All For One.

L'ascesa di Katsuki Bakugo in My Hero Academia 6x09 ha portato Kacchan a sacrificarsi pur di difendere colui che ha sempre guardato con gli occhi di un rivale, ma che in realtà è anche un suo grande amico.

Nel decimo episodio di My Hero Academia Stagione 6 l'avvenimento sconvolge Deku, che stuzzicato dalle provocazioni di All For One, il quale dimorava sopito all'interno di Tomura Shigaraki e ha infine preso il suo posto, perde completamente il controllo. Acceccato dalla rabbia e straripante di potere si lancia contro il nemico, ma viene infine toccato da All For One.

Quando il Villain mette le mani su One For All, la battaglia si sposta su un mondo ultraterreno. La scena si sposta nel mondo onirico di One For All, dove Tomura Shigaraki cerca di riprendere il controllo del suo corpo e Nana Shimura corre in soccorso di Deku. Mentre All For One cerca di strappare il Quirk che da sempre brama, infine giunge in soccorso dei due eroi anche il fratello minore e primo possessore di One For All. Chi uscirà trionfante da questo scontro lo scopriremo solamente con l'uscita di My Hero Academia 6x11.