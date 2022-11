My Hero Academia 6x10 trailer e data di uscita: una lotta interiore

Al momento, la situazione sembra molto grave. Sia a Gunga che a Jaku gli eroi di My Hero Academia stanno subendo gravi perdite, talvolta per morti e altre volte per feriti gravi. Al contrario invece, i villain sembrano essere sempre più in palla, in grado di lasciarsi alle spalle i propri caduti per continuare ad andare avanti.

In particolare è Gigantomachia, la gigantesca arma rimasta sopita per tutto l'inizio della battaglia, a cambiare completamente le carte in tavola in My Hero Academia. L'idea di Creatie, poi resa concreta dai continui attacchi dei ragazzi della 1-A e della 1-B, non sembra essere servita. Dall'altra parte invece la sinergia tra Deku e Bakugo ha portato al grave ferimento di quest'ultimo, in uno scioccante finale.

Il trailer di My Hero Academia 6x10 non lascia spazio a dubbi: il protagonista si arrabbierà moltissimo per ciò che è successo. Deku diventa una vera e propria furia, scatenando tutto il potere del One for All, e così facendo Shigaraki inizia a subire gravi ferite. Eppure da una di queste sembra indebolirsi la sua personalità, che lascia più spazio a un All for One desideroso di prendersi un nuovo corpo.

Inizia così una dura lotta mentale nella psiche dei due combattenti, con le eredità che si portano dietro. My Hero Academia 6x10 debutterà su Crunchyroll sabato 3 dicembre 2022.