My Hero Academia 6x11: chi è realmente Dabi? Facciamo il punto sulla situazione

Nella distruzione e preoccupazione generale seminate dalla guerra tra Heroes e Villains, nell’episodio 6x11 di My Hero Academia Dabi ha catturato la scena con la sua danza e con una tremenda rivelazione che ha immediatamente colpito la Hero Society e la sua reputazione. Ma chi è davvero il Villain? Scopriamolo facendo il punto sulla situazione.

Uno dei più grandi stravolgimenti della serie ha proprio a che fare con la reale identità di Dabi. Nato come Toya Todoroki, il Villain era in realtà il primogenito di Enji e Rei Todoroki, e dopo un grave incidente venne creduto morto dai suoi stessi genitori. Poco più che bambino, Toya venne trovato e cresciuto da All For One, alimentando così il suo odio nei confronti di Endeavor, di quel padre che tanto aveva preteso da lui e dai suoi fratelli per cercare di superare All Might.

La nascita del fratellino Shoto, perfetta incarnazione e unione dei due Quirk dei genitori, aveva causato un favoritismo piuttosto esplicito nei suoi confronti, almeno da parte di Enji, che fece soffrire molto il piccolo Toya. Passato dalla parte dei Villain, e cresciuto con un rancore misto ad odio, Dabi è ora pronto addirittura sacrificare il proprio corpo per effetto del Blue Flame, per estinguere la propria sete di vendetta nei confronti del padre.

Una volta saputo del titolo di Numero Uno guadagnato da Endeavor, però, Dabi ha cercato un modo di colpire in maniera più diretta e brutale. Per questo ha organizzato la rivelazione sul territorio nazionale riguardo il passato della famiglia Todoroki, distruggendo in pochi minuti quello per cui Endeavor aveva combattuto per l’intera vita. In attesa di scoprire di più sulla vita di Dabi, fateci sapere cosa ne pensate di questa rivelazione nei commenti.