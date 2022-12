My Hero Academia 6x11: la danza di Dabi nella nuova visual della stagione

La serie di estenuanti e intense battaglie tra Heroes e Villains ha fatto registrare perdite su entrambi i fronti. Negli ultimi episodi di My Hero Academia gli antagonisti sembrano in vantaggio grazie alla distruzione seminata da Gigantomachia, ma Dabi ha in serbo un’arma segreta che potrebbe disintegrare la reputazione della Hero Society.

La danza di Dabi che dona il titolo all’undicesimo episodio della sesta stagione era probabilmente uno dei momenti più attesi dai lettori del manga e si è rivelato una grande sorpresa per gli spettatori che seguono unicamente l’anime. Dabi è in realtà Toya, il primogenito di Enji e Rei Todoroki, vale a dire Endeavor e sua moglie. Creduto morto dopo un incidente, Toya è stato salvato da All For One e alimentando l’odio nei confronti del padre e dei suoi insegnamenti forzati, si è trasformato nel Villain che è oggi.

Per celebrare la psichedelica danza inscenata dal Villain, uno dei più discussi della serie di Horikoshi, lo studio d’animazione Bones ha pubblicato la speciale visual presente in fondo alla pagina. Un inquietante sorriso si dipinge sul volto di Dabi i cui occhi vengono oscurati dai tratti caotici con cui sono stati rappresentati i capelli, non mancano però i dettagli relativi alla pelle ustionata causata dalle sue fiamme blu. E voi come avete reagito alla tremenda verità sul passato di Dabi e sulla sua identità? Parliamone nei commenti.

In conclusione, vi lasciamo al trailer dell’episodio 6x12 di My Hero Academia, e ad un’analisi dell’attuale livello di potenza di Tomura Shigaraki.