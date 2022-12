My Hero Academia 6x11, immagini e anteprima: la più grande rivelazione

Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki sono entrati in contatto, ma sesta stagione di My Hero Academia sta per giungere a un incredibile punto di svolta. La più grande e scioccante delle rivelazioni sta per abbattersi sulla società degli eroi.

In My Hero Academia 6x10 la guerra si è spostata nel One For All, dove All For One ha cercato di prendere possesso del potere che una volta era in possesso di suo fratello minore e attualmete detenuto da Izuku. Grazie al contributo dei suoi predecessori, però, Deku è riuscito a mantenere il controllo e a tornare incolume dal mondo onirico all'interno del suo Quirk.

Tuttavia, mentre Uravity combatte con Toga e Deku contro Shigaraki, Gigantomachia riesce infine a raggiungere il suo padrone portando con sé i componenti restanti dell'Unione dei Villain. In My Hero Academia 6x11 sarà Dabi a conquistare i riflettori.

Il villain dalle fiamme azzurre si renderà protagonista di una scioccante rivelazione che i qualche modo toccherà il Numero Uno Endeavor, la sua spalla Hawks e suo figlio Shoto Todoroki. L'episodio intitolato "Dabi Dance" lo vedrà dunque autore di una magnifica e psichedelica danza che si abbatterà sulla società degli eroi scuotendone le fondamenta. Che cosa avrà mai scoperto per poter destabilizzare a tal modo la Hero Society?