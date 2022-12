My Hero Academia 6x11: una rivelazione che scuote nel profondo la Hero Society

La guerra di My Hero Academia Stagione 6 si evolve in una maniera imprevista. Le fondamenta della Hero Society rischiano di crollare da un momento all'altro. Per gli spettatori della serie anime è giunto il momento di assistere alla danza infernale di Dabi.

In My Hero Academia 6x10 All For One è arrivato a un passo dal sottrarre il One For All a Midoriya. All'interno del mondo delle Vestigia, Deku è però riuscito a salvarsi dall'attacco del Simbolo della Paura.

Tornati nel mondo reale, gli eroi ripartono all'attacco, con Shoto e Nejire Hado che esprimono tutto il loro meglio per fermare Shigaraki. Ormai esausto, il villain viene salvato dall'intervento di Gigantomachia, sulle cui spalle si trovano anche gli altri dell'Unione. È così che inizia un lungo monologo.

Dabi si rende protagonista di una delle rivelazioni più clamorose di tutta l'opera. Egli è in realtà il figlio che si pensava fosse morto di Endeavor, Toya Todoroki. Dopo aver rivelato al mondo intero la sua identità, grazie alla trasmissione di Skeptic, racconta agli spettatori la verità sul terribile passato della famiglia Todoroki. La sua danza infernale coinvolge anche Hawks, a suo dire reo di aver ucciso Best Jeanist e Twice.

Non solo Endeavor e Shoto, ma tutta la famiglia Todoroki e la popolazione giapponese sono sconvolti da questa atroce realtà. Riuscirà la Hero Society a guadagnarsi ancora la fiducia dei cittadini? La battaglia riprenderà con l'uscita di My Hero Academia 6x12.