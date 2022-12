My Hero Academia 6x11 trailer e data di uscita: la danza di gioia di Dabi

Sono stati tanti episodi di battaglie e d'azione, episodi che però non vogliono saperne di finire. L'inizio della sesta stagione di My Hero Academia è stata tutta scandita dalla guerra tra eroi e villain, con entrambi i gruppi che hanno visto le loro morti e i loro feriti, nel tentativo di ottenere la supremazia sull'altro.

Al momento sembra che siano gli eroi ad avere la peggio, con Eraserhead gravemente ferito e quindi incapace di usare il suo potere, mentre il protagonista Deku si è lanciato contro Tomura Shigaraki a testa bassa. L'intervento di Bakugo è stato fondamentale, e ciò ha causato la rabbia dell'eroe di My Hero Academia, impegnato poi in una lotta mentale e psicologica contro All for One, nascostosi nelle pieghe della mente di Shigaraki.

Il trailer di My Hero Academia 6x11 non lascia buone speranze agli eroi. Endeavor e Shoto sono lì, arriva anche Iida a proteggere Bakugo, ma a poco serve dato che anche Gigantomachia arriva in zona a salvare la League of Villains. E in aggiunta, sembra che Dabi abbia un'importante rivelazione da fare in un episodio a lui intitolato.

"Dabi's Dance" è l'episodio di My Hero Academia 6x11 e verrà distribuito su Crunchyroll sabato 10 dicembre 2022.