My Hero Academia 6x11: un triste dettaglio sulla rivelazione di Dabi

Se la brutalità della guerra tra eroi e antagonisti non era sufficiente per segnare la sesta stagione di My Hero Academia come la più violenta della storia finora, la rivelazione di Dabi ha aumentato esponenzialmente il peso del conflitto. Le scioccanti parole del Villain hanno però colpito un personaggio in particolare, apparso pochissime volte.

Alimentato dall’odio nei confronti della sua famiglia, Dabi ha infatti rivelato a tutto il Giappone di essere in realtà Toya Todoroki, primo figlio avuto da Enji e Rei Todoroki. Una rivelazione che ha profondamente sconvolto sia Endeavor stesso che l’intera Hero Society, la cui reputazione è ormai irreversibilmente cambiata.

La psichedelica danza inscenata da Dabi si è sviluppata in delle sequenze che rimarranno nella mente degli spettatori appassionati per molto tempo, e tra queste c’è stata una scena di cui pochi hanno parlato, che ha mostrato la triste reazione della madre di Toya, Rei, alla scioccante rivelazione. Ma non è tutto, infatti, sembrerebbe che Rei avesse già compreso chi fosse Dabi, prima di presentarsi al mondo come il primogenito dei Todoroki.

Voi avevate notato quella breve scena dedicata a Rei? Ditecelo come di consueto nella sezione riservata ai commenti. Per finire ricordiamo che la rivelazione di Dabi ha modificato la ending dell'anime, e vi lasciamo alla preview dell'episodio 6x12 di My Hero Academia.