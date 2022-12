My Hero Academia 6x12, immagini e anteprima: le conseguenze della danza infernale

Tomura Shigaraki e Izuku Midoriya sono infine giunti faccia a faccia. La lotta tra All For One e One For All è cominciata, ma a prendersi i riflettori della guerra tra eroi e villain è un altro antagonista. La rivelazione di Dabi in My Hero Academia 6x11 ha sconvolto la società, che ora deve affrontare la peggiore delle crisi.

La scioccante verità raccontata da Dabi ha turbato nel profondo la Hero Society. Le convinzioni della popolazione sono state minate dal villain, che ha rivelato la sua vera identità. Toya Todoroki è ancora in vita, ma il glorioso primogenito dell'attuale Number One Hero è un villain che ha ucciso numerosi innocenti. Il suo obiettivo è quello di spazzare via la famiglia che tanto dolore gli ha inferto in passato.

A salvare Endeavor dallo shock appena subito è Best Jeanist, che torna in azione dopo aver finto la sua morte per aiutare Hawks. La speranza non è ancora finita per gli Heroes ed è mantenuta su un sottilissimo, ma robusto filo.

Shigaraki è ormai esausto, ma l'Unione dei Villain è giunta in suo soccorso. Il bersaglio principale adesso è Gigantomachia. La battaglia tra Heroes e Villain proseguirà dunque nel corso di My Hero Academia 6x12, intitolato "Fili di speranza" e in uscita il 17 dicembre 2022 in simulcast streaming su Crunchyroll.