My Hero Academia 6x12: la nuova, esplosiva, tecnica di un giovane Hero

Izuku Midoriya, i suoi compagni, e i Pro Heroes coinvolti nell’intensa guerra contro i Villains sembrano essere ormai sul punto di cedere. L’arrivo sul campo di battaglia di uno dei Big Three nell’episodio 6x11 di My Hero Academia ha risvegliato la speranza dei protagonisti, raggiunti successivamente da un altro compagno, più esplosivo che mai.

Intitolato “Fili di Speranza” il dodicesimo episodio della nuova stagione mostra l’impegno collettivo da parte degli eroi di reagire alla soverchiante potenza dei Villain, dovuta sia alla forza di Shigaraki, ma anche alla distruzione seminata da Gigantomachia, e dalla recente rivelazione di Dabi, che ha paralizzato Endeavor. Deku, profondamente provato dagli scontri e con ferite su tutto il corpo, non è pronto a fronteggiare nuovamente il leader del Fronte di Liberazione del Paranormale, e per questo Best Jeanist e Lemillion devono fare affidamento solo su Lida, Nejire e Bakugo.

Ed è proprio Kacchan ad entrare in azione sfoggiando per la prima volta un nuovo modo di usare il suo Quirk. Denominato da lui stesso Cluster, Bakugo è ora in grado di condensare le sue secrezioni sudorifere in colpi più potenti e veloci, che assumono la forma di una scia luminosa, come potete vedere dalle immagini dell’episodio riportate nel post in calce. A quanto pare Bakugo non è ancora in grado di utilizzare questa nuova tecnica a comando, ma riesce ad attivarla solo per salvare Izuku. Cosa ne pensate della nuova capacità raggiunta da Bakugo? Fatecelo sapere nei commenti.

Per finire ricordiamo che nel corso dell'episodio Bakugo ha rivelato anche il suo nome da Hero, e vi lasciamo alla nuova illustrazione della versione home video della sesta stagione.