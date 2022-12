My Hero Academia 6x12: il grande ritorno in campo di due Heroes

La grande rivelazione di Dabi in My Hero Academia 6x11 ha fortemente destabilizzato la società degli eroi. Il Number One e il Number Two sono stati messi alle strette dalle parole del villain dalle fiamme azzurre, che ha raccontato al Giappone la verità su di loro. Gli heroes sapranno reagire a questa brutale situazione?

My Hero Academia 6x12 riprende pochi istanti dopo la danza infernale di Dabi. Endeavor è scioccato nel sapere che suo figlio Toya è ancora in vita e che si è trasformato in un criminale. Il Flame Hero non riesce più nemmeno a battere le ciglia a causa della scoperta. Lo stesso vale per Deku, distrutto dalle ferite riportate in seguito allo scontro con Shigaraki.

Pare che i presenti stiano per cadere sotto le fiamme azzurre di Dabi, ma dal cielo torna un grande eroe. Sul campo di battaglia si rivede Best Jeanist, che aveva solamente finto la sua morte. Con i suoi fili riesce a donare nuova speranza agli eroi.

Nello stesso istante, mentre Burnin affronta i Nomu, quattro Near High-End fuggono per prestare soccorso a Shigaraki. Anche Gigantomachia è rinvigorito dagli ordini di Shigaraki e quasi riesce a liberarsi dalla prigionia di Best Jeanist. Quando l'eroe sembra stia per cedere a questi attacchi, un altro eroe fa il suo ritorno. Lemillion ha recuperato i suoi poteri grazie al Quirk di Eri. Alla battaglia partecipa anche Bakugo, che decide il suo nome da eroe, Dynamight. Shoto e Deku, invece, si occupano di Dabi, mentre Gigantomachia cade vittima del narcotico che i ragazzi della Classe 1-A gli avevano fatto ingerire.