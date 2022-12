My Hero Academia 6x12 trailer e data di uscita: una lotta contro la devastazione

Non è semplice riuscire ad abbattere un esercito ben piazzato. Le ricerche portate avanti negli anni dal dottor Garaki, col supporto de potente All for One, sono riuscite a dar vita a una moltitudine di nomu high end, ovvero di alto livello. E tra questi e i villain di Gunga e di Jaku, gli eroi di My Hero Academia stanno avendo vita dura.

E non torna di certo utile la danza di Dabi che accompagna una grande rivelazione, che il pubblico attendeva da tempo. Ci si è infatti sempre chiesti chi fosse davvero Dabi e quale legame avesse con gli eroi, dato che sembrava saperla lunga. E così nell'episodio 6x11 di My Hero Academia, con la collaborazione di Skeptic e di un piano preparato da tempo, ha rivelato a tutto il mondo di essere il figlio di Endeavor, il primogenito scomparso della famiglia Todoroki.

Il trailer di My Hero Academia 6x12 lascia ancora su quel campo di battaglia. La devastazione portata da Shigaraki a Jaku, ormai una landa desolata, viene ancora più messa in subbuglio a causa della presenza di Gigantomachia e degli altri villain. Gli eroi, sia quelli giovani che quelli esperti, però, stanno combattendo fino allo stremo delle forze. C'è Deku che ha entrambe le braccia rotte ma è in piedi, mentre Best Jeanist sta usando tutte le sue fibre per tenere intrappolato Gigantomachia. Anche Bakugo è ancora in vita e decide di rivelare il suo nome da eroe definitivamente. Ma basteranno questi sforzi per tenere a bada i nemici e portare la vittoria agli eroi?

My Hero Academia 6x12 verrà pubblicato su Crunchyroll il prossimo sabato, il 17 novembre 2022.