My Hero Academia 6x13: la fine della grande guerra

L'infiltrazione di Hawks tra i ranghi del Fronte di Liberazione del Soprannaturale ha portato gli Heroes a lanciare una pesante offensiva contro i ranghi dei Villain. La missione non è andata tuttavia secondo le aspettative e la colossale battaglia che ne è conseguita giunge al termine in My Hero Academia 6x13.

Deku ed Endeavor erano riusciti a chiudere la questione Tomura Shigaraki. Tuttavia, l'avvento di Gigantomachia, con gli altri dell'Unione dei Villain sulle spalle, ha ribaltato le carte in tavola. La rivelazione di Dabi ha spezzato gli Heroes nello spirito, mentre Machia, i Nomu e gli altri criminali della banda hanno dato man forte nella battaglia.

Nemmeno il ritorno in campo di quei due eroi in My Hero Academia 6x12 è servito. Nel corso del tredicesimo episodio della Stagione 6, ultimo del primo cour, i Villain riescono ad opporsi alla cattura di Best Jeanist grazie alla fuga spettacolare di Mr. Compress.

Con Machia ormai sedato, è Spinner a salvare Shigaraki ponendogli sul volto una delle mani dei suoi parenti. A risvegliarsi non è però Tomura, bensì All For One, ormai padrone del suo corpo. Spazzate via le ultime, vane resistenze di Deku, i Villain riescono a fuggire. Per gli eroi è una disfatta totale. Si contano infatti numerosi feriti, morti e città devastate. Che cosa succederà nella seconda parte di My Hero Academia Stagione 6?