My Hero Academia 6x13, immagini e anteprima: l'ultimo stage

La danza infernale di Dabi in My Hero Academia 6x11 sembrava aver messo in ginocchio gli eroi professionisti. Dopo aver scoperto la verità su suo figlio maggiore Toya, che si pensava fosse morto da anni, Endeavor non è più riuscito a muovere un singolo muscolo. A proteggere gli Heroes dalle fiamme azzurre del villain ci ha pensato Best Jeanist.

Il ritorno di quei due eroi in My Hero Academia 6x12 ha riacceso la speranza nella Hero Society. Gli eroi sono ancora in piedi, tenuti in piedi da un sottile filo di speranza, ma la guerra si fa sempre più selvaggia.

Mentre Beast Jeanist cercava di tenere a bada Gigantomachia, sul campo di battaglia sono arrivati anche dei Nomu. Di questi si è fatto carico Lemillion, tornato in possesso del Quirk: Permeazione grazie al riavvolgimento della piccola Eri.

Nello stesso istante Shoto combatteva suo fratello maggiore Toya Todoroki, aiutato anche da Deku, ormai privo di energie. Sul punto di liberarsi, Machia è infine caduto vittima del narcotizzante di Creatie che Red Riot gli aveva fatto ingerire.

La battaglia proseguirà però con l'uscita di My Hero Academia 6x13. Nelle immagini in anteprima già pubblicate in rete vediamo un Endeavor ormai esausto e incapace di proseguire il combattimento, la risoluzione di Mr. Compress, il desiderio di Spinner e l'ardore di Deku e Shigaraki. Nel prossimo episodio "Last Stage", la guerra volgerà al termine. Chi prevarrà, All For One o One For All?