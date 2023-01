My Hero Academia 6x13: la spettacolare fuga di Mr. Compress

La Stagione 6 di My Hero Academia è giunta al termine della sua prima parte mettendo la parola fine alla guerra tra Heroes e Villain. Grande protagonista delle ultime fasi dello scontro è stato un criminale che da tempo non si prendeva le luci dei riflettori. Ecco la spettacolare fuga di Mr. Compress.

In My Villain Academia gli appassionati hanno potuto scoprire le origini dei componenti della League of Villains. Il passato di alcuni di essi era però rimasto nell'ombra. In My Hero Academia 6x13 è il turno di Mr. Compress di raccontare ciò che lo ha spinto a votarsi al crimine.

Nel corso dell'ultima puntata del primo cour della sesta stagione anime i Villain si trovano a un passo dalla sconfitta. Con un intervento all'ultimo secondo Best Jeanist è riuscito a imprigionare tutti i Villain nei suoi cavi d'acciaio. Machia è svenuto a causa del narcotizzante somministrato da Red Riot, Shigaraki è privo di conoscenza e Dabi sta battagliando ferocemente contro i suoi familiari. L'unica speranza dei criminali è Mr. Compress, che in questa guerra si è già macchiato della responsabilità dell'omicidio di Midnight.

Esattamente come un mago farebbe con i suoi trucchi di magia, Mr. Compress escogita un modo esemplare per liberarsi dalla cattura di Best Jeanist. Sfruttando il suo Quirk fa sparire alcune parti del suo stesso corpo riuscendo a sfuggire alla prigionia.

Sacrificando se stesso Mr. Compress riesce a liberare Spinner e Shigaraki, ma non prima di aver riflettuto sulle sue origini e sui motivi che lo hanno spinto ad agire in quel modo. Gli spettatori scoprono che Compress è il nipote di Oji Harima, il più famigerato dei ladri che agiva come Robin Hood, rubava ai ricchi per dare ai poveri. Discendente di uno dei villain più iconici di sempre, al pari di All For One e Destro, Mr. Compress rivela di aver sempre desiderato di essere all'altezza di suo nonno. Con questa rivelazione e con il suo ultimo, grande gioco di magia, mostra per la prima volta il suo volto al pubblico. Ecco cosa succederà in My Hero Academia 6 Parte 2.