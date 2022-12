My Hero Academia 6x14, immagini e anteprima: le conseguenze della sconfitta

Il primo cour di My Hero Academia Stagione 6 è giunto al termine con la fine del grande confronto tra Heroes e Villain. Entrambe le fazioni hanno subito un duro colpo, ma ad uscire peggio dal conflitto sembrano proprio gli eroi, che dovranno fare i conti con le conseguenze dello scontro.

My Hero Academia 6x13 ha messo fine alla guerra. All For One, padrone del corpo di Tomura Shigaraki, e numerosi altri villain sono riusciti a fuggire e a mettersi in salvo. Per quanto riguarda gli eroi, Endeavor, Hawks, Deku e tanti altri hanno subito terribili ferite che necessitano di cure immediate. Ben peggio è andata a Midnight o Crust, morti in battaglia.

Le conseguenze peggiori, tuttavia, gli heroes dovranno ancora affrontarle. A causa delle clamorose parole pronunciate in mondo visione da Dabi, la popolazione non crede più nei suoi nuovi simboli, Endeavor e Hawks. Gli Heroes non sono riusciti a proteggere i cittadini come invece promettevano e l'ombra del crimine si staglia sulle città, devastate dagli scontri.

I Villain, invece, avranno modo di recuperare le forze. L'obiettivo di All For One è quello di rimettere Tomura Shigaraki sotto incubazione per fargli controllare a pieno il suo nuovo potere. Tuttavia, Gigantomachia e tanti altri sono stati catturati e imprigionati. Cosa deciderà di fare il Simbolo della Paura all'uscita di My Hero Academia 6x14?