My Hero Academia 6x14: regna il caos dopo la guerra

La guerra è giunta al termine in My Hero Academia 6x13, ma la società degli eroi deve fare ora i conti con le conseguenze della battaglia contro il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale. Il secondo cour di My Hero Academia Stagione 6 comincia però con un resoconto degli eventi accaduti finora.

L'anime di Studio BONES riprende dopo la sosta per le festività natalizie offrendo agli spettatori un riepilogo della guerra tra Heroes e Villain. All'indomani degli scontri, si scopre che Deku, Bakugo e Todoroki sono stati portati in ospedale a causa delle loro gravi ferite. La stessa sorte è stata riservata a Endeavor e a numerosi altri eroi professionisti.

Nel mentre, Uraraka e tanti altri eroi si occupano delle missioni di salvataggio dei cittadini rimasti coinvolti nell'incidente comprendendo il vero orrore delle violenze accadute. Sul monte Gunga, gli studenti della Classe 1-A e della Classe 1-B piangono la scomparsa di Midnight e di Majestic.

Oltre 19 mila villain sono stati catturati, ma la fede della gente negli eroi professionisti è stata scardinata. In particolare sono Endeavor e Hawks i principali bersagli delle critiche dei cittadini. Pare tuttavia che non ci sarà tempo per risolvere la situazione. I villain stanno già progettando un nuovo attacco.

Mentre gli Heroes lavorano duramente per porre rimedio alle conseguenze della guerra, All For One agisce mediante il corpo di Tomura Shigaraki. Sebbene il corpo di Tomura si trovi in condizioni critiche, All For One ordina agli instancabili Nomu di rimettersi in moto. L'obiettivo è liberare il vero corpo di All For One imprigionato nel carcere di massima sicurezza chiamato Tartarus. Eccovi l'anteprima di My Hero Academia 6x15.