My Hero Academia 6x15: aggiornamento sulle gravi condizioni di un Hero

L’impegno degli Heroes nella guerra con i Villains si è risolto in una devastazione generale, che ha lasciato pesanti cicatrici proprio tra le fila dei protagonisti. Mentre alcuni si sono già ìripresi dal conflitto, una delle migliori leve della nuova generazione è in condizioni critiche, come mostrato nell’episodio 6x15 di My Hero Academia.

L’intenso scontro con Tomura Shigaraki, sempre più potente, ha infatti spinto Izuku Midoriya oltre i propri limiti, causando lesioni e ferite che necessitano di giorni per guarire completamente. Deku è attualmente ricoverato in ospedale, dove viene tenuto sotto controllo sebbene stia in uno stato comatoso, come viene detto a Bakugo, altro grande protagonista sul campo di battaglia, nelle sequenze finali della puntata più recente dell’anime.

Sono ormai trascorsi due giorni dalla battaglia, e Deku è rimasto l’unico a non essersi ancora svegliato. Una notizia che sta facendo preoccupare molti dei suoi compagni, soprattutto lo scontroso Kacchan che è accorso in aiuto dell’amico-rivale spostandolo in aria per proteggerlo da un potente attacco di Shigaraki. Una situazione preoccupante anche per l’imminente assalto che i Villain stanno progettando per liberare potenti alleati dal carcere di massima sicurezza Tartarus. Come pensate che si svilupperà la situazione? Credete che Deku riuscirà a tornare in tempo per contrastare questa nuova minaccia? Fateci sapere la vostra lasciando un commento qui sotto.

In conclusione ecco un fantastico cosplay femminile dedicato a Bakugo, e vi lasciamo ad un artwork firmato da Akiyama, autore dello spin-off Team-Up Mission.