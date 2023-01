My Hero Academia 6x15: un'attesa e focosa riunione di famiglia

La prima parte di My Hero Academia Stagione 6 è stata caratterizzata da violenti scontri e atroci rivelazioni. La società degli eroi deve ora fare i conti con le conseguenze di tali avvenimenti. La famiglia Todoroki dovrà aprire l'armadio e affrontare gli scheletri che erano stati nascosti all'interno.

I familiari Todoroki sono stati scossi da una dolorosa e sconvolgente rivelazione. Sul campo di battaglia, Endeavor e Shoto hanno scoperto l'identità dietro cui si celava Dabi. Responsabile del massacro di numerosi innocenti, il Villain ha dato prova in mondovisione di essere Toya Todoroki, il figlio scomparso dell'attuale Numero Uno.

Mentre Endeavor e Shoto hanno ascoltato in prima persona le parole di Dabi, queste sono state recepite anche da Fuyumi e Natsuo, gli altri due fratelli maggiori di Shoto, oltre che da Rei, mamma dei quattro fratelli che si trovava in ospedale a causa delle vicende familiari.

La guerra è finita, ma le condizioni degli eroi di My Hero Academia costringono a una lunga giacenza in ospedale. Nonostante ciò, la famiglia Todoroki deve assolutamente discutere della situazione. Al termine di My Hero Academia 6x15 i fratelli Fuyumi e Natsuo si dirigono in ospedale per parlare di quanto accaduto. Ad accompagnarli vi è anche un'altra donna misteriosa che lascia Shoto a bocca aperta. I Todoroki sono riuniti, pronti per discutere del destino della famiglia e di quel Toya che tanto dolore ha provocato in tutti loro.