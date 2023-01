My Hero Academia 6x15, immagini e anteprima: l'attacco al Tartarus

Il secondo cour di My Hero Academia Stagione 6 è cominciato con un riepilogo su quanto accaduto nel corso della guerra tra eroi e villain. La società degli eroi è stata messa in ginocchio e i superstiti della grande battaglia sono impegnati nelle operazioni di salvataggio. All For One è però già pronto a sferrare il colpo decisivo.

In My Hero Academia 6x14 gli eroi vivono l'inferno dopo la guerra. Mentre i feriti più gravi sono stati portati in ospedale, coloro i quali si trovano in condizioni meno critiche procedono con le operazioni di salvataggio dei civili rimasti coinvolti nella guerra.

All For One non lascerà tempo agli heroes di rifiatare e di riorganizzarsi. Dopo essersi impadronito del corpo di Tomura Shigaraki ed essere riuscito a fuggire dal teatro di battaglia, il Simbolo della Paura si è rifugiato in un luogo sicuro. Lì, nonostante le pessime condizioni di Tomura, progetta un nuovo attacco. A proposito del re dei villain, ecco la verità sulla presunta immortalità di All For One in My Hero Academia.

Nell'episodio 128 della serie anime, il 15° della Stagione 6, la coscienza di All For One che si è manifestata nel corpo di Shigaraki ordina ai Nomu di partire all'attacco del Tartarus, il carcere di massima sicurezza in cui è stato imprigionato il suo corpo principale. L'obiettivo è inoltre quello di liberare quanti più villain possibile per gettare la società degli eroi nel caos più totale. Solo con l'uscita di My Hero Academia 6x15 riusciremo a scoprire se gli Heroes saranno in grado di respingere questo nuovo assedio.