My Hero Academia 6x15, immagini e anteprima: calano le tenebre sulla Hero Society

Le conseguenze della guerra di My Hero Academia sono terribili per gli Heroes. Sebbene migliaia di Villain siano stati addestrati, i morti e i feriti sono numerosi. I pochi rimasti decidono di dimettersi a causa della situazione di grave crisi. Per i criminali è il momento propizio di tornare a colpire.

In tutto il Giappone regna il caos. I migliori eroi del Paese sono o morti o feriti e scoraggiati dalla situazione numerosi professionisti hanno deciso di appendere il mantello al chiodo. Anche i ragazzi della Classe 1-A non se la passano bene. Nonostante le ferite, Bakugo è di nuovo in piedi, già pieno di forza. Shoto affronta invece la sconvolgente verità professata da Dabi. A preoccupare è invece Deku, l'unico a non essersi ancora svegliato.

In My Hero Academia 6x15 All For One è tornato in libertà, con Shigaraki e i Near High-End Nomu che hanno preso d'assalto il Tartarus e altre strutture detentive della nazione. E ora cosa succederà?

Nel sedicesimo episodio di My Hero Academia Stagione 6 migliaia di Villain si sono riversati nelle strade delle città e le forze degli heroes sono insufficienti per rispondere a questa nuova emergenza. Gli incidenti sono sempre più frequenti e la popolazione è nel panico. Anziché affidarsi ai professionisti i civili scelgono di difendersi autonomamente come fossero dei vigilanti. Endeavor e Hawks sono alla gogna, la responsabilità degli eventi è ricaduta su di loro.