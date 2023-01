My Hero Academia 6x15: il re demone reclama la libertà

Dopo la guerra regna il caos nella società degli eroi e in My Hero Academia 6x14 i professionisti affrontano gli effetti del combattimento contro il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale. Ma mentre gli Heroes proseguono le operazioni di salvataggio nelle città, i Villain già progettano un nuovo attacco.

Avendo preso controllo del corpo di Tomura Shigaraki grazie al fattore genetico dei Quirk, All For One è riuscito a fuggire via dal teatro di battaglia e a mettere in moto la sua prossima mossa. Nel frattempo che gli Heroes sono distratti a ripulire le macerie dalle città e a salvare i civili feriti, il Re Demone progetta di liberare il suo corpo principale. In My Hero Academia 6x15 si torna a combattere.

Il vero All For One si trova nella prigione di massima sicurezza chiamata Tartarus, un luogo inaccessibile che gode delle migliori tecnologie di difesa. Il corpo di Shigaraki non si è ancora ripreso dalla battaglia, con il fattore rigenerativo che fatica a riattivarsi, ma accompagnato dai Near High-End si mette in marcia per prendere d'assalto la struttura, nonostante i tentativi di Tomura di ribellarsi e riprendere controllo di sé stesso.

Il Re Demone si trova nelle profondità del Tartarus, 500 metri sotto il livello del mare, e per metterlo in salvo è assolutamente necessario far evacuare tutti i detenuti. Per annullare i sistemi difensivi del carcere, Shigaraki utilizza uno dei numerosi Quirk di All For One che agisce come una sorta di EMP. Nel mente, i prigionieri scatenano il caos all'interno della struttura. All For One è libero e si è riunito con Tomura Shigaraki, il cui corpo tuttavia necessita di riposo.

Due giorni dopo, la notizia si diffonde. In totale 6 prigioni in tutto il Giappone sono state prese d'assalto. Numerosi detenuti pericolosi sono nuovamente in libertà ed è inoltre in corso una sommossa popolare. Per gli Heroes è una situazione agghiacciante, poiché i migliori sono ancora ospedalizzati. Tra questi, quello che affronta le conseguenze peggiori è Deku, che si trova in coma.