My Hero Academia 6x16: l'eroe che salvò la vita di Hawks

La guerra contro i villain è finita, ma per gli eroi di My Hero Academia la crisi non è finita. La società è a un passo dal crollare, con numerosi professionisti che hanno deciso di smettere e la fiducia dei civili che vacilla.

Nel quindicesimo episodio di My Hero Academia 6 All For One è tornato in libertà riuscendo a far fuggire il suo corpo dalle profondità del Tartarus. Il piano del re demone consisteva inoltre nel far fuggire dalle carceri del Paese numerosi altri villain che si sono potuti rigettare nelle strade per portare il caos.

In My Hero Academia 6x16 questa situazione sembra aver definitivamente affossato la Hero Society, come riflettono Best Jeanist e Hawks. Proprio di quest'ultimo si viene a scoprire il misterioso passato.

Keigo Takami era un bambino nato da una famiglia di criminali. Suo padre uccise una persona per pochi denari, mentre sua madre era responsabile di avergli dato rifugio. Keigo crebbe tra le violenze della sua famiglia, ma giurò a se stesso di non diventare come i suoi genitori. A non farlo cadere nell'oscurità fu solamente un peluche di uno Hero, Endeavor. Il bambino pensava che Endeavor fosse solamente un pupazzo, ma quando Endeavor catturò suo padre in lui si accese una luce.

Con la cattura del padre di famiglia, Keigo e sua madre cominciarono a vagare. Vennero tuttavia avvicinati dalla Commissione, che propose a mamma Tomie di far diventare Hawks uno Hero in cambio di sostentamenti. Tornato nell'abitazione che lasciò da bambino Hawks intuisce che ad aver rivelato il suo passato a Dabi fu proprio la madre, minacciata dai villain.