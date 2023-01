My Hero Academia 6x16: l'inferno della famiglia Todoroki

Con la fuga di All For One dal Tartaro avvenuta in My Hero Academia 6x15 la società degli eroi è piombata nel caos. Le città sono state invase da criminali che in passato erano già stati ammanettati, ma le forze dell'ordine sono troppo poche e impegnate su troppi fronti. Il Giappone ha bisogno dei suoi eroi.

La sedicesima puntata di My Hero Academia Stagione 6 porta gli spettatori a conoscere il misterioso passato di Hawks, alias di Keigo Takami. L'attuale numero Due è stato cresciuto da una famiglia di criminali di basso livello, ma si è votato all'eroismo grazie alla figura di Endeavor. Proprio il Flame Hero è quello che tra tutti sta affrontando la situazione peggiore.

Le ferite riportate dal Numero Uno in guerra sono gravissime, ma pur trovandosi ancora in un letto d'ospedale le sue condizioni sono stabili. Ciò che invece non è stabile è il suo animo, afflitto dalle pene del passato e dalla rivelazione su suo figlio Toya Todoroki.

La colpa della disfatta della Hero Society è stata inflitta a Endeavor, che in lacrime affronta gli scheletri nel suo armadio. Il folle Dabi è suo figlio, l'amato primogenito che pensava fosse morto in un incidente.

Mentre pensa di abbandonare tutto, Enji Todoroki viene avvicinato dai suoi altri figli. Shoto, Natsuo e Fuyumi hanno messo da parte l'odio provato in passato per andare in visita di loro padre e affrontare la grave situazione disperata. I tre fratelli sono inoltre accompagnati da mamma Rei per parlare della famiglia Todoroki e di loro figlio Toya.