My Hero Academia 6x17: Dabi come si è procurato le ustioni sul volto?

Dabi è la star assoluta della Stagione 6 di My Hero Academia, quanto o forse anche più di Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki. Il Villain dalle fiamme azzurre, di cui in precedenza abbiamo scoperto la vera identità, è infatti protagonista di un flashback andato in scena nel corso dell'episodio 17 di My Hero Academia 6.

Dabi è in realtà Toya Todoroki, il figlio primogenito dell'attuale eroe numero uno di My Hero Academia. Questa straziante rivelazione, avvenuta nel bel mezzo della guerra tra Heroes e Villain ha quasi portato Endeavor ad appendere il mantello al chiodo, sta portando ad altre, inquietanti scoperte sul personaggio.

Nel flashback sulla famiglia Todoroki andato in scena in My Hero Academia 6x17 gli spettatori scoprono come Dabi si sia procurato le ustioni che avvolgono gran parte del suo corpo. Di nascosto al padre, che non voleva più che utilizzasse il Quirk, il piccolo Toya Todoroki si nascondeva dagli occhi di tutti per allenarsi in gran segreto. Tuttavia, non ancora in grado di controllare le sue fiammate azzurre, un giorno perse totalmente il controllo e bruciò quasi fino a morire.

Enji Todoroki e gli altri componenti della famiglia pensarono che il corpicino di Toya bruciò fino a non lasciare che cenere, ma adesso gli spettatori dell'anime hanno scoperto che in qualche modo egli si salvò e diventò il Villain noto come Dabi.

Dabi è nato dalle ceneri di Toya e come conseguenza del fallimento della famiglia Todoroki ora porta sul suo corpo le cicatrici del passato. Da quel giorno Toya/Dabi non ha più potuto piangere, poiché i suoi dotti lacrimali sono stati arsi dalle fiamme generate dal suo Quirk. E voi cosa ne pensate del passato di Dabi, giustifica le sue azioni da criminale?