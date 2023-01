My Hero Academia 6x17, immagini e anteprima: la decisione di Shoto ed Endea

La guerra di My Hero Academia Stagione 6 ha provocato ingenti danni. Gli Heroes hanno subito una clamorosa disfatta che ha destabilizzato la Hero Society. I civili non hanno più fiducia nei loro protettori e cominciano a comportarsi come se fossero Vigilanti. Chi affronta la situazione peggiore è tuttavia la famiglia Todoroki.

Con la fuga dalle carceri di massima sicurezza organizzata da All For One, in My Hero Academia 6x15 la società degli eroi è presa d'assalto da criminali già sconfitti in precedenza. Questa ondata di criminalità è incontrollabile per le esigue forze dell'ordine a disposizione e i cittadini sono costretti a usufruire di Support Item per combattere autonomamente. Ciò, tuttavia, provoca maggiori danni alle città.

My Hero Academia 6x16 ha spostato l'attenzione su Endeavor e la sua famiglia. I Todorki devono affrontare la terribile rivelazione di Dabi. Il Villain dalle fiamme azzurre è in realtà Toya Todoroki, il figlio primogenito di Enji e Rei.

Con la colpa del fallimento ricaduta sulle spalle del Number One Endeavor, incapace di ereditare il fardello lasciato da All Might, la famiglia Todoroki si riunisce per decidere come affrontare la situazione.

In ospedale, Shoto, Natsuo, Fuyumi e persino mamma Rei si riuniscono a papà Endeavor per mettere da parte il passato e discutere di Toya. In My Hero Academia 6x17 scopriremo la storia del piccolo Toya e anche di come la famiglia Todoroki cominciò a disfarsi.