My Hero Academia 6x17: un passato tragico e infernale torna a tormentare i Todoroki

Dopo aver ripercorso l'infanzia di Hawks in My Hero Academia 6x16, il successivo episodio rilasciato da Studio BONES si concentra sul passato di un altro eroe professionista. Il tragico trascorso della famiglia Todoroki torna a bussare alla porta del Numero Uno Endeavor.

Le tormentate vicende della famiglia Todoroki sono tra i temi centrali di My Hero Academia sin dalle primissime fasi dell'opera. Quando Endeavor sembrava essere in qualche modo riuscito a riallacciare i rapporti con suo figlio Shoto, una pesante rivelazione ha rigettato la famiglia nell'inferno.

L'arco della guerra di My Hero Academia 6 ha visto Dabi protagonista di una clamorosa rivelazione. Il villain dalle fiamme azzurre ha gettato via la sua maschera presentandosi con il suo vero nome. Egli altri non è che Toya Todoroki, il figlio che Endeavor pensava di aver perso per sempre in seguito a un misterioso incidente.

Con la guerra ormai finita e fermo in un letto d'ospedale, a confronto diretto con i suoi altri figli e sua moglie Rei, Enji Todoroki ripercorre le vicende che hanno macchiato indelebilmente la sua carriera.

Enji Todoroki sposò Rei non per amore, ma per dare alla luce un figlio che unisse il suo Quirk di fuoco al Quirk di ghiaccio della famiglia Hamura. Il primo tentativo, Toya Todoroki, si rivelò abilissimo nell'uso delle fiamme, ancora più potenti di quelle del padre. Tuttavia attraverso delle analisi fu appurato che il Quirk del piccolo Toya non era compatibile con il suo corpo, invece più adatto alle temperature glaciali ereditate da parte della madre.

Le fiamme di Toya ustionavano la sua pelle, ma il bambino non rinunciò mai ad allenarsi. Anche andando contro alla volontà dei suoi genitori e spinto dalla gelosia nei confronti di Shoto, Toya cercò sempre di farsi notare da Endeavor. Tuttavia, deluso dalle mancanze del padre, che in alcun modo voleva vederlo utilizzare il Quirk, Toya bruciò dalla rabbia fino quasi a incenerirsi. In qualche modo, però, Toya si salvò e divenne il Villain di My Hero Academia contraddistinto dalle ustioni sul volto.