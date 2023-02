My Hero Academia 6x17: il vero eroe della famiglia Todoroki

La fine della guerra sta portando gli spettatori di My Hero Academia ad affrontare l'inferno della famiglia Todoroki. In via di guarigione in ospedale, Endeavor è quasi sul punto di abbandonare la sua carriera a causa della rivelazione di Dabi. Il Numero Uno viene salvato dall'intervento dei suoi figli e di sua moglie Rei.

L'episodio 17 di My Hero Academia Stagione 6 comincia con un flashback in cui un giovane Enji Todoroki chiede la mano di Rei. Il loro è tuttavia un matrimonio combinato per permettere la nascita dell'eroe che in possesso del Quirk perfetto potrà superare All Might.

Il primo nascituro fu Toya, il quale come sappiamo possiede solamente il Quirk di Fuoco. Prima di rendersi conto che il suo corpo non fosse in grado di reggere le alte temperature a causa dell'eredità materna, Endeavor aveva già convinto il suo piccolo primogenito a diventare un eroe in grado di battere All Might. Quando tuttavia Enji e Rei capirono che Toya si ustionava a causa delle sue stesse fiamme, al bambino fu proibito di usare ancora le fiamme.

A quel punto era però già troppo tardi, Toya voleva essere un grande eroe per farsi riconoscere dal padre e il suo unico pensiero era quello di coronare il sogno perseguito da Endeavor. La nascita di Shoto, l'essere perfetto, non fece altro che suscitare le gelosie di Toya e peggiorare la situazione, fino al suicidio di cui tutti erano convinti fino a poco prima.

Tornati al presente, la famiglia Todoroki viene riunita grazie a Shoto, il vero eroe di famiglia che promette di fermare Dabi e salvare suo fratello Toya. Ad aiutare il ragazzo sarà l'alleanza formatasi tra i tre top Heroes, Endeavor, Hawks e Best Jeanist. Questi ultimi due vogliono però prima scoprire la verità sul misterioso One For All.