My Hero Academia 6x18, immagini e anteprima: a confronto con i predecessori

Al termine della guerra di My Hero Academia Stagione 6 la Hero Society versa in una situazione alquanto delicata. Mentre la fiducia della popolazione è crollata, portando alla nascita delle forze di vigilanza, coloro i quali hanno combattuto i Villain devono ancora riprendersi dalle ferite subite. Ad affrontare il peggio è Midoriya.

Sebbene non sia stato l'eroe a subire i danni peggiori, Deku è l'unico a non essersi ancora svegliato dal termine della guerra. Se infatti Bakugo e Shoto sono già in piedi, con questo che si fa carico dei fantasmi della famiglia Todoroki in My Hero Academia 6x17, Izuku è ancora in in coma.

A causa della sua avventatezza, nel corso della guerra Deku ha quasi subito il furto di One For All da parte di Tomura Shigaraki/All For One. Inoltre, non è riuscito a fermare la fuga dei nemici, che poi sono tornati a colpire subito dopo liberando centinaia di pericolosi prigionieri. Cosa succederà ora al ragazzo che ha ereditato la volontà del Simbolo della Pace?

Nel prossimo My Hero Academia 6x18 Deku si ritroverà proiettato nel mondo interno di One For All, dove i suoi predecessori lo metteranno alla prova. Le vestigia del più forte dei Quirk gli riveleranno i loro segreti, ponendolo di fronte a un'ardua questione. Deku sarà in grado di uccidere Tomura Shigaraki? La prossima puntata si intitolerà proprio "Izuku Midroiya e Tomura Shigaraki", ma prima di andare avanti ecco la scoperta sulle ustioni di Dabi in My Hero Academia.