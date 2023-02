My Hero Academia 6x18: l'incontro tra le Vestigia di One For All

La tragica storia della famiglia Todoroki ha dominato la scena in My Hero Academia 6x17. Il vero eroe della famiglia di Endeavor è in realtà Shoto, colui che ha saputo riunire i suoi famigliari nel tentativo di salvare il fratello maggiore perso nell'oscurità. Il successivo episodio dell'anime di Studio BONES si concentra su Deku.

In My Hero Academia 6x18 Deku è ancora privo di coscienza, con All Might che veglia sulla sua salute. Prima di tornare in azione, i predecessori di One For All hanno chiesto udienza con lui.

Nel diciottesimo episodio di My Hero Academia Stagione 6 Izuku Midoriya viene portato nel mondo interiore del suo Quirk, dove sono riunite tutte le Vestigia che in precedenza hanno posseduto quel potere.

Incontrando i predecessori, Deku scopre la storia del Quirk e della sua vera funzione, quella di contrastare All For One. Le Vestigia non sono tuttavia convinte sul conto di Midoriya e Nana Shimura pone il ragazzo dinanzi a un'ardua questione. Deku riuscirà a uccidere Shigaraki Tomura?

Izuku Midoriya sarà forse l'ultimo erede di One For All, con il potere che non è più trasmissibile a una persona che già possiede un Quirk e con i nati senza Quirk ormai quasi scomparsi dalla Terra. Toccherà dunque a lui il compito di fermare il Simbolo della Paura. Izuku, tuttavia, risponde a Shimura che proverà ugualmente a salvare il bambino nascosto nell'animo di Tomura.

Tre giorni dopo, nel corso di una conferenza stampa Endeavor, Best Jeanist ed Hawks chiedono ufficialmente scusa alla popolazione. Loro tre, insieme ai Pro Heroes rimasti, si occuperanno di risolvere la situazione. Nel frattempo, le accademia per eroi di tutto il paese vengono trasformate in dei rifugi per la popolazione civile.

La puntata si conclude con Izuku Midoriya che, lasciando una lettera ai suoi compagni in cui informa di One For All, si allontana per portare il fardello di One For All in solitudine.