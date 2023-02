My Hero Academia 6x18: Midoriya e la responsabilità di usare il One For All

Negli ultimi episodi della sesta stagione di My Hero Academia ha avuto inizio l’atto finale della storia di Midoriya e compagni. Prima di vivere il suo momento più oscuro, Deku, però, ha dovuto fare i conti con una delle più importanti, e allo stesso tempo devastanti, verità riguardo il One For All e i problemi legati alla sua trasmissione.

L’impegno richiesto sul campo di battaglia per fronteggiare Tomura Shigaraki, tornato più potente e pericoloso che mai, ha portato ad una maggior padronanza del Quirk da parte di Midoriya, ormai in grado di attivare anche i poteri appartenuti ai precedenti possessori del One For All. Proprio durante un colloquio con loro, Deku viene a conoscenza del fatto che le capacità ereditate e acquisite grazie al Quirk saranno centrali nell’inevitabile guerra finale contro i Villain, e che sarà molto difficile trovare qualcuno in grado di ereditarle.

Infatti, come viene spiegato dagli eroi che hanno avuto l’onore, e l’onere, di possedere il One For All, il quirk ha sempre provocato gravi problemi a chi possedeva già di partenza un altro potere. Per questo motivo, sia Deku che All Might si sono rivelati dei perfetti utilizzatori di tutte le capacità contenute nell’OFA, in quanto nati senza altri quirk.

Allo stesso modo non sarà semplice trovare qualcuno privo di abilità ma in grado di sostenere e gestire la potenza raggiunta dal One For All. Una serie di rivelazioni che aumentano le responsabilità di Midoriya, ora determinato a proseguire da solo questo percorso. Per concludere vi lasciamo al trailer dell’episodio 6x19 di My Hero Academia, dove avrà inizio la saga più oscura di Deku.