My Hero Academia 6x18: la verità sul segreto di Deku e All Might

Nella Stagione 6 di My Hero Academia sta per cominciare il Dark Deku Arc. Le ripercussioni della guerra sono terribili per Midoriya, che per tenere al sicuro i suoi cari è costretto a rivelare la verità sul Quirk ereditato da All Might.

Deku sta per trasformarsi in un eroe oscuro nella nuova saga di My Hero Academia 6. Ma da cosa è causato questo suo cambiamento improvviso? C'è una ragione ben precisa dietro alle nuove dinamiche che coinvolgeranno Izuku Midoriya, finora sempre con il sorriso in volto.

In My Hero Academia 6x18 le domande di Hawks e Best Jeanist poste a Endeavor portano il duo di eroi professionisti a Toshinori Yagi. Hawks e Best Jeanist vogliono assolutamente sapere che cosa sia One For All e in che modo questo sia legato a Izuku Midoriya.

Rendendosi conto che la società degli eroi non sarà mai più come in passato, l'ex All Might per la prima volta in vita sua confessa la verità sul suo vecchio potere. I tre top hero vengono dunque a conoscenza del One For All, che è ora in possesso di Deku.

Endeavor, Hawks e Best Jeanist non sono gli unici a scoprire la verità su All Might, Deku e One For All. Conscio di essere la preda dei Villain, Izuku Midoriya sceglie di abbandonare l'istituto Yuei per preservare i suoi compagni della Classe 1-A. Prima di lasciarli, lascia loro una lettera in cui svela la verità e spiega il suo gesto.