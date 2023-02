My Hero Academia 6x19: il nome da eroe di uno studente del Ketsubutsu

La delicata situazione post-guerra sta richiedendo ingenti risorse alla società degli eroi. La catastrofica battaglia contro i Villain ha causato la morte di numerosi Heroes e ha portato alcuni dei sopravvissuti ad appendere il mantello al chiodo. Dunque, il futuro del Paese è nelle mani degli studenti delle accademie per eroi di My Hero Academia.

In My Hero Academia 6x19 ha avuto ufficialmente inizio l'arco del Vigilante Oscuro. Il confronto con le Vestigia di One For All e le riflessioni su Tomura Shigaraki e All For One ha portato Deku a un'ardua decisione. Midoriya si è allontanato dai suoi cari per preservare il loro stato di salute e concentrarsi unicamente sulla battaglia per il destino del mondo.

A ogni modo, i primi minuti del diciannovesimo episodio di My Hero Academia Stagione 6 porta gli spettatori a capire meglio quanto la società sia mutata. La popolazione ha perso fiducia nei propri eroi, cominciando a difendere le strade delle città autonomamente.

In My Hero Academia 6x18 il trio composto da Endeavor, Hawks e Best Jeanist ha invitato la popolazione civile a rifugiarsi nelle accademia per eroi, ora allestite a rifugi di massima sicurezza. Tuttavia, questo invito non è stato accolto da numerosi cittadini.

L'odio del popolo nei confronti degli Heroes lo si evince quando Shindo e Nakagame, in missione in un rifugio per invitare dei vigilanti nel Liceo Ketsubutsu, vengono respinti in malo modo. A ogni modo, Shindo ha modo di guadagnarsi la loro fiducia opponendosi a Muscular. Con il suo Quirk: Quake, l'aspirante eroe conosciuto come Grand ottiene il rispetto dei civili vigilanti.