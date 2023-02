My Hero Academia 6x19, immagini e uscita: la svolta oscura di Izuku Midoriya

In My Hero Academia 6x18 Deku si è confrontato con le Vestigia di One For All, ottenendo così la fiducia dei suoi predecessori. Midoriya ha promesso a Nana Shimura che proverà comunque a salvare Tomura Shigaraki, nel cui animo ha percepito un bambino impaurito bisognoso di aiuto. Sta per cominciare l'Atto Finale di My Hero Academia.

Con la diciannovesima puntata di My Hero Academia Stagione 6, anche l'anime di Studio BONES si addentrerà nel suo Atto Finale. È la saga chiamata Dark Hero Arc a portarci verso l'epilogo della storia.

My Hero Academia 6x18 si è chiuso con il trio composto da Endeavor, Hawks e Best Jeanist che durante una conferenza ufficiale chiedevano perdono ai cittadini. La situazione nella Hero Society è degenerata e le strade delle città non sono più al sicuro a causa della fuga dalle carceri organizzata da All For One. Complice la mancanza di Pro Heroes a disposizione, i top 3 suggeriscono ai civili di chiedere protezione nelle accademia per eroi adibite a centro rifugi.

Nel mentre, gli studenti della Classe 1-A del Liceo Yuei si sono risvegliati con una brutta sorpresa. Izuku Midoriya ha lasciato loro un biglietto in cui li informava della realtà dei fatti sul One For All e li salutava per proteggerli dagli attacchi dai Villain. Conscio di essere la preda di All For One e Shigaraki, Deku ha deciso di allontanarsi da tutti per salvare i propri cari.

In My Hero Academia 6x19 comincia dunque l'Arco di Dark Deku. Midoriya è ormai solo e si aggira per la città cercando di fermare qualsiasi crimine in corso con solo il supporto di All Might. Questa sua decisione costerà caro. L'episodio 19 di My Hero Academia 6 uscirà l'11 febbraio in simulcast streaming su Crunchyroll.