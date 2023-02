My Hero Academia 6x19: l'oscurità allontana Deku dalla retta via

In My Hero Academia 6x19 ha inizio il tanto atteso Dark Hero Arc, una saga in cui Izuku Midoriya si lascia travolgere dall'oscurità generata dalla guerra tra Heroes e Villain. Cosa sta accadendo a Deku?

Dopo aver discusso con le vestigia di One For All in My Hero Academia 6x18, Midoriya ha preso una drastica decisione, allontanarsi da tutti per accentrare su di sé l'odio dei Villain. Salutati i compagni della Yuei, Deku comincia la sua vita da Vigilante.

My Hero Academia 6x19 comincia con Yo Shindo e Tatami Nakagame, due studenti del Liceo Ketsubutsu, che pattugliano un'area desolata con il compito di convincere un gruppo di civili ribelli a rifugiarsi nella loro accademia adibita a rifugio. Ogni tentativo è vano, la popolazione ha ormai perso fiducia negli Heroes.

Poco dopo aver rinunciato, a Shindo e Nakagame viene comunicato che Muscular è nei paraggi. Nel tentativo di far evacuare l'aria, Shindo decide di affrontare il villain. Tuttavia, gli strati di muscoli che ricoprono l'antagonista sono troppo solidi per lo studente. Proprio sul punto di perire sotto i colpi di Muscular, Shindo viene salvato dall'intervento di Deku.

Arrivato nell'area grazie al Danger Sense, Deku sfrutta i suoi nuovi poteri per fermare l'antagonista che in passato gli diede molti grattacapi. Con una saggia combinazione di Float, Smokescreen e Black Whip, Deku riesce infine a trovare un varco tra i muscoli del Villain e a colpirlo con uno Smash al 45% che non lascia scampo.

Dopo aver sconfitto Muscular e averlo lasciato dinanzi a una prigione, Deku fa ritorno da All Might, l'unica persona ancora a lui vicina e che fa tramite con i Top 3 Endeavor, Hawks e Best Jeanist. Nemmeno il tempo di comunicargli l'accaduto, che Deku si rimette in azione.