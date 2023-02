My Hero Academia 6x19, trailer e uscita: comincia la saga più oscura per Deku

La sesta stagione di My Hero Academia si avvicina ai titoli di coda. Con l'uscita del diciannovesimo episodio l'anime di Studio BONES darà infatti il via alla tornata finale. Comincia la Saga dell'Eroe Oscuro di My Hero Academia, l'ultima di questa stagione.

Se il primo cour ha portato gli spettatori a vivere la terribile guerra tra Heroes e Villain, la seconda parte di My Hero Academia 6 si è concentrata sulle conseguenze di questo scontro. La Società degli Eroi è caduta nel caos, con All For One che è riuscito a gettare il Giappone nelle tenebre riconquistando la libertà.

La popolazione di civili non ha più fiducia negli Heroes, con i due che avrebbero dovuto sostituire All Might che invece sono stati messi alla gogna. Questa terribile situazione getta l'oscurità nel cuore di Izuku Midoriya, che dopo aver affrontato il segreto di One For All in My Hero Academia 6x18 decide di allontanarsi.

Per regnare sul mondo, All For One e Tomura Shigaraki intendono appropriarsi del One For All nelle mani di Midoriya. Deku è dunque il bersaglio principale dei Villain, che su di lui hanno posto una taglia, e conscio della situazione, per non arrecare pericolo ai suoi compagni di classe, decide di muoversi in solitaria aiutato dal solo Toshinori Yagi.

In uscita l'11 febbraio 2022, in My Hero Academia 6x19 ritroveremo Muscular, il quale si confronterà con un Deku impegnato nella sua vita da vigilante oscuro.